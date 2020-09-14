Горшков: «Амур» 16 дней был без ледовых тренировок, сейчас приходится непросто

Нападающий «Амура» Александр Горшков прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:4).

«Первый период можно занести в актив, остальные два – нет, так как мы пропустили голы. Нужно играть с первой и до последней минуты. Мы 16 дней были без ледовых тренировок, сейчас приходится непросто. Мне ещё нужно работать, чтобы набрать кондиции. Нужно победить в первый раз в сезоне, потом придут эмоции», — приводит слова Горшкова пресс-служба КХЛ.

Для хабаровского клуба это поражение стало шестым кряду со старта сезона. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» дома встретится с рижским «Динамо», а столичный клуб в гостях сыграет с «Сибирью». Обе встречи состоятся 16 сентября.