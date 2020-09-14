ЦСКА одержал пятую победу кряду, обыграв в серии буллитов «Барыс»

ЦСКА обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Победную шайбу в серии послематчевых штрафных бросков забросил Константин Окулов. Голы в основное время забили форвард «Барыса» Никита Михайлис и нападающий ЦСКА Александр Попов.

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Таким образом, «армейский» клуб одержал пятую победу кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома 18 сентября встретится с рижским «Динамо», а ЦСКА 19 сентября проведёт домашний матч с магнитогорским «Металлургом».