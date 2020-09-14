Стивен Стэмкос вернулся к тренировкам с «Тампа-Бэй»

Капитан клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос вернулся к ледовым тренировкам, информирует в своём «твиттере» обозреватель The Athletic Джо Смит.

Напомним, 30-летний Стэмкос получил повреждение нижней части тела во время тренировочного лагеря, причём травма случилась в первый же день занятий. Сообщалось, что канадец сможет присоединиться к команде либо в финале Восточной конференции, куда «Тампа» пробилась, либо в финале Кубка Стэнли, если «молнии» пробьются в решающую серию плей-офф.

Пятый матч серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» состоится 16 сентября. Начало — в 22:00 мск. Счёт в противостоянии — 3-1 в пользу «молний».

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