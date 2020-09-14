Стивен Стэмкос вернулся к тренировкам с «Тампа-Бэй»
Капитан клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос вернулся к ледовым тренировкам, информирует в своём «твиттере» обозреватель The Athletic Джо Смит.
Напомним, 30-летний Стэмкос получил повреждение нижней части тела во время тренировочного лагеря, причём травма случилась в первый же день занятий. Сообщалось, что канадец сможет присоединиться к команде либо в финале Восточной конференции, куда «Тампа» пробилась, либо в финале Кубка Стэнли, если «молнии» пробьются в решающую серию плей-офф.
Пятый матч серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» состоится 16 сентября. Начало — в 22:00 мск. Счёт в противостоянии — 3-1 в пользу «молний».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
- 14 сентября 2020
-
23:46
-
23:33
-
22:55
-
22:35
-
21:50
-
21:42
-
20:55
-
20:36
-
20:32
-
19:28
-
19:18
-
19:12
-
18:59
-
18:57
-
18:20
-
17:57
-
17:20
-
16:46
-
16:33
-
15:52
-
15:34
-
15:04
-
14:44
-
14:37
-
14:13
-
14:07
-
13:53
-
13:32
-
13:10
-
12:38
-
12:20
-
11:57
-
11:30
-
11:12
-
10:59
Партнерский контент