Боунесс — о решающей шайбе Гурьянова: эти эмоции просто невозможно описать словами

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал победу в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 4-1). Автором победного гола стал российский нападающий Денис Гурьянов, который отличился в овертайме.

«Это чувство невозможно описать. На пути к финалу Кубка Стэнли так много препятствий. Но ты должен научиться их преодолевать. Когда стоишь на скамейке и видишь, как в ворота залетает шайба, выводящая тебя в финал Кубка Стэнли… Эти эмоции просто невозможно описать словами. В финал удаётся выходить очень редко, поэтому надо наслаждаться каждой минутой», — цитирует Боунесса пресс-служба Национальной хоккейной лиги.