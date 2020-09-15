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Боунесс — о решающей шайбе Гурьянова: эти эмоции просто невозможно описать словами

Боунесс — о решающей шайбе Гурьянова: эти эмоции просто невозможно описать словами
Хоккей / НХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал победу в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 4-1). Автором победного гола стал российский нападающий Денис Гурьянов, который отличился в овертайме.

«Это чувство невозможно описать. На пути к финалу Кубка Стэнли так много препятствий. Но ты должен научиться их преодолевать. Когда стоишь на скамейке и видишь, как в ворота залетает шайба, выводящая тебя в финал Кубка Стэнли… Эти эмоции просто невозможно описать словами. В финал удаётся выходить очень редко, поэтому надо наслаждаться каждой минутой», — цитирует Боунесса пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Реакция «скамейки» «Далласа» на победный гол Гурьянова в финале Западной конференции
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