Дебур: цель «Вегаса» – выиграть Кубок Стэнли, наше чемпионское окно по-прежнему открыто

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал поражение в пятом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:3 ОТ, 1-4).

«На мой взгляд, самая главная тенденция в этой серии заключалась в том, что они выиграли сражения перед воротами на обоих концах площадки. На пятаке ведутся окопные войны, и в этом компоненте они были немного жёстче и лучше.



Нужно отдать должное «Далласу», который выключил из игры наших лучших игроков, и, конечно же, их вратарю. Мы должны извлечь выводы из этого поражения. Есть вещи, которые можно было бы сделать по-другому. Но я считаю, что у нас был уникальный коллектив. Цель этой команды – выиграть Кубок Стэнли, и для неё чемпионское окно по-прежнему открыто», – цитирует Дебура пресс-служба НХЛ.