Пять сезонов в АХЛ и четыре минуты за сборную на ЧМ. Как Худобин вылез с низов в финал Кубка Стэнли.

«Лентяй из лентяев». В России Худобина не ценили, а теперь этот мужик в финале НХЛ!

В Национальной хоккейной лиге определился первый финалист самого необычного в истории розыгрыша Кубка Стэнли. В пятом матче финальной серии в Западной конференции «Даллас Старз» сломил сопротивление «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ). Одним из главных героев матча уже по доброй традиции этого плей-офф стал российский голкипер Антон Худобин.

34-летний вратарь парировал 34 броска, одержав 12-ю победу в плей-офф. А ведь до нынешнего сезона Антон ни разу не начинал кубковый матч НХЛ в стартовом составе. Теперь же Худобин находится на расстоянии вытянутой руки от клубного рекорда по сейвам за один плей-офф. И что куда важнее – его «Даллас» находится всего в четырёх победах от победы в Кубке Стэнли.

Фото: Getty Images

Худобин уступает только Бельфору по сейвам в одном плей-офф НХЛ в истории «Далласа»

Начинал как защитник, но встреча с Набоковым изменила судьбу

Интересно, что Худобин мог и не построить успешную вратарскую карьеру. Ведь в детстве юный Антон начинал играть в хоккей на позиции защитника и только в 10 лет стал голкипером.

«Я начинал играть на позиции защитника, но в 10 лет перешёл во вратари. Правда, после этого пару лет метался между позициями, но в итоге склонился к стражам ворот. Когда мне было 13 лет, нашу хоккейную секцию посетил Евгений Набоков, как раз проведший тогда дебютный сезон в НХЛ.

Он провёл с нами два часа на льду и два часа за его пределами. Мы получили громадный урок и в дальнейшем вместе с тренерами старались развивать те стороны, на которые обращал внимание Наби», – приводит слова Худобина The Star-Tribune.

Три русских вратаря — лидеры в плей-офф по победам! Уникальный момент в истории НХЛ Наша школа вратарей покоряет Америку. В сумме у Василевского, Худобина и Варламова уже 33 победы в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Седьмой раунд драфта НХЛ 2004 года и дебют в России за «Магнитку»

Путь Добби к лучшему сезону в карьере был невероятно сложен и извилист. Воспитанника усть-каменогорского хоккея выбрали на драфте в НХЛ под одним из последних номеров. В 2004 году права на Антона закрепила за собой «Миннесота Уайлд», выбрав голкипера в седьмом раунде под общим 206-м номером.

Худобин дебютировал в Суперлиге в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2004/2005. Следующий сезон Худобин впервые провёл за океаном, в Западной хоккейной лиге – юниорской хоккейной лиге Северной Америки.

Следующий сезон отыграл в чемпионате России, вернувшись под знамёна «Магнитки». Команда выиграла первенство, однако на долю Антона досталось лишь 16 матчей в регулярном чемпионате и три в плей-офф.

«Контракт Худобина с «Миннесота» не стал для меня трагедией»

После победы в чемпионате России Худобин вновь отправился покорять Северную Америку и в Россию больше не возвращался (если не считать короткий вояж в мытищинский «Атлант» во время локаута в сезоне-2012/2013). К отъезду за океан Антона подтолкнуло недоверие со стороны тренерского штаба уральского клуба.

«Сообщение о подписании Худобиным контракта с «Миннесотой» не стало для меня ни неожиданностью, ни трагедией. Более того, ещё до того, как Антон подписал контракт с «Миннесотой», руководство нашего клуба по рекомендации тренерского состава приняло решение отпустить его. В настоящий момент с командой работают четыре вратаря – Мезин, Проскуряков, Печурский и Волошин. Трое последних вратари юношеских сборных России разных возрастов», – говорил тогдашний босс «Магнитки» Геннадий Величкин.

«Худобин – национальное достояние». За что в России и Америке любят вратаря «Далласа» Он искромётно шутит, обворожительно улыбается, приковывает к себе внимание и делает потрясающие сейвы.

Забавно, что десятилетие спустя похожим напутствием Величкин проводит в НХЛ и Илью Самсонова. Что касается Худобина, то отрицательную характеристику голкиперу давал и известный хоккейный вратарь Юрий Шундров. Украинский специалист работал с Антоном в Магнитогорске и упрекал голкипера в не самом профессиональном отношение к работе. По словам Шундрова, Худобин не имел шансов стать первым номером в клубе НХЛ.

«Худобин – талантливый, но лентяй из лентяев. Он не на 100 % мой воспитанник, но я его год тренировал и на предсезонках, когда он приезжал из Америки, занимался с ним. Антон очень ленивый, так что я не уверен, что он заиграет в НХЛ. В лучшем случае вторым где-нибудь будет», — сказал Шундров.

Ушёл из жизни бывший тренер «Магнитки», ЦСКА и «Сочи» Юрий Шундров

«Ему нужно прибавить в стабильности и стараться не пропускать дурацкие голы»

Слова Шундрова о перспективе Худобина стать основным голкипером в НХЛ сбывались до поры до времени. «Миннесота Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Анахайм Дакс», снова «Бостон» и наконец «Даллас Старз». Во всех перечисленных клубах Худобин получал самые лестные характеристики от партнёров и руководства, однако всегда считался не более чем хорошей подменой для основного голкипера команды. В «Бостоне» Антон дважды оказывался за спиной Туукки Раска, в «Каролине» конкурировал с Кэмом Уордом, а в «Анахайме» безуспешно боролся с Фредериком Андерсеном и Джоном Гибсоном. На протяжении пяти сезонов Худобин колесил в автобусах по городам Американской хоккейной лиги.

Фото: Getty Images

Вечный бэкап Худобин творит чудеса в плей-офф. Но продлит ли «Даллас» его контракт? Агент российского вратаря уже нагнетает ситуацию, пугая руководство «Далласа» уходом своего клиента.

Вот что говорил о стиле игры российского голкипера тренер вратарей «Миннесоты» Боб Мэйсон.

«Он немного необычный вратарь, с необычной техникой. Сказал бы, что в игре он использует комбинацию самых различных стилей и техник. Самая большая проблема – он слишком много перемещается. После матча с «Колорадо» (1:4), который стал первым для него в сезоне, он подошёл ко мне и спросил: «Почему и зачем я так много перемещаюсь?» Он осознавал, что слишком часто терял ворота, а если подобное происходит, то у тебя большие проблемы – отразить шайбу будет непросто.

Чтобы стать голкипером НХЛ, Худобину нужно стать спокойнее. Если он разовьёт в себе это спокойствие и в его игре не будет лишней суеты, он сразу прибавит в стабильности. Отсутствие стабильности подводит его и в АХЛ. Он очень быстр, и у него хорошая реакция, но, если в двух словах, ему нужно прибавить в стабильности и стараться не пропускать дурацкие голы», – цитирует Мэйсона The Minneapolis Star Tribune.

Тяжёлая карьера в сборной России. В ней Антона считали слабее Барулина

В национальной команде Антона также не слишком жаловали. Если отбросить за скобки участие в юниорском и молодёжных чемпионатах мира, то первого большого вызова в сборную России Худобин ждал до 2014 года. Однако приглашение на чемпионат мира в Минск вряд ли принесло Антону много счастья. С одной стороны, голкипер выиграл золотые медали, а с другой, не получил ни одного шанса сыграть на турнире. Худобина трижды раздевали на матч вторым голкипером, но не выпустили на лёд даже в третьем периоде встречи со сборной Казахстана, хотя в дальнейшем это стало распространённой практикой.

«Пишут, что Худобин средний игрок. Я не парюсь». Как русский вратарь тащит «Даллас» Эксклюзивное интервью с Антоном Худобиным прямо из «пузыря» НХЛ. О плей-офф, Радулове, Гурьянове и российских СМИ.

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов объяснил, почему тренерский штаб так и не предоставил шанса третьему вратарю Худобину сыграть на чемпионате мира в Минске.

«Как воспринял Худобин это решение? Да, Антон переживает. Но решение было принято в пользу Василевского. Чемпионат мира – скоротечный турнир, игр мало, нужно быть готовым принимать жёсткие решения. В адрес Антона могу сказать только хорошие слова – о его профессионализме, работе. Он за две недели прошёл в сборной хороший путь. Претензий к нему нет никаких, абсолютно.

Скажу так, решение это было принято не сердцем, а умом. Нам нужно было определиться с вратарской бригадой перед матчами плей-офф. Я лично с ним поговорил. У него, конечно, были какие-то ожидания. Но скоротечный сезон накладывает отпечаток на принятие решений. Это не длинный сезон, матчей мало, времени мало», — сказал Давыдов.

Давыдов: Худобин знает, почему не играет. Бобровский и Барулин сильнее

Спустя год история повторится практически под копирку. Худобин снова приедет на чемпионат мира в статусе третьего номера. Причём, по словам всё того же Давыдова, сильнее Антона был не только Сергей Бобровский, но и голкипер КХЛ Константин Барулин. Вся разница с ЧМ-2014 для Худобина заключалась лишь в том, что на сей раз один период на турнире Антон получил. Хотя что значит один период? Если быть точным, то четыре минуты в матче со сборной Беларуси при счёте 7:0. Четыре минуты, которые по сей день остаются последними для Антона в национальной команде. Больше Худобина туда уже не приглашали.

«Бостон» возродил карьеру Худобина и отпустил голкипера в светлое будущее

Глядя на настоящую сказку, которую творит Антон в нынешнем сезоне, даже страшно представить, что всего этого вполне могло и не быть. В 2016 году российский голкипер находился на грани возвращения домой.

«Если честно, то я думал, что с Америкой – всё. Мелькнула такая мысль. Но агент подсказал, чтобы я не волновался, и убедил, что появится вариант в НХЛ», – говорил в то время Худобин.

Агент не подвёл – и вариант действительно появился. В 30-летнем возрасте многие уже начинают задумываться о жизни после хоккея, однако для Худобина всё только начиналось. Российского вратаря снова позвали в «Бостон», и именно с этого момента начался его путь к мировому признанию. Нет, Антон не стал первым номером в «мишках», но неизменно пользовался своими шансами в матчах регулярного чемпионата. В результате спустя два года Худобин с позиции силы подошёл к заключению нового контракта, требуя приемлемые для себя финансовые условия. Не договорившись с «Бостоном», Худобин тут же трудоустроился в «Даллас».

Фото: Getty Images

Хаггерти: будет любопытно, когда Худобин раньше Раска приведёт команду к Кубку Стэнли

Кто знает, как бы сложилась дальнейшая судьба Худобина, если бы в «Бостоне» нашли деньги на контракт российского голкипера. Вот только история не имеет сослагательного наклонения – и Антон добился успеха в Техасе. В «Даллас» Худобина приглашали в качестве сменщика Бена Бишопа – россиянин и американец поровну делили нагрузку в регулярке, однако в плей-офф тренерский штаб «звёзд» делал ставку на более дорогого Бишопа. Тем временем североамериканские журналисты наперебой составляли рейтинги киперов, в один голос называя Антона лучшим вторым номером в современной НХЛ.

Худобин — лучший резервный голкипер в НХЛ по версии The Hockey News

Шанс жизни предоставился Худобину в нынешнем плей-офф, когда стеклянный Бишоп получил очередную травму. Удивительно, но даже в этом Кубке Стэнли тренерский штаб «звёзд» до последнего цеплялся за Бишопа в качестве первого номера и пытался вернуть американца в ворота. Но провал американца в пятом матче серии с «Колорадо» окончательно и бесповоротно утвердил 34-летнего Худобина в качестве главной надежды «Далласа» на текущий плей-офф.

«Он напоминает мне Тима Томаса»

Один из ключевых форвардов «звёзд» Тайлер Сегин после победы в пятом матче серии с «Вегасом» признался, что путь Худобина напоминает ему историю Тима Томаса образца 2011 года. «Он немного напоминает мне одного парня, его зовут Тим Томас», — приводит слова Сегина канадский журналист Крис Джонстон.

Худобин — партнёрам по «Далласу»: мы не едем домой!

В том сезоне американец привёл «Бостон» к Кубку Стэнли. Примечательно, что Худобин и Томас пересекались в том самом «Бостоне» во время первого пришествия Антона в «Брюинз».

«Тимми – шикарный вратарь. На тренировках может казаться ленивым, как когда-то сказал про меня Шундров, но он реально вкалывает. Всё то время, что выступал в «миноре», Томас пахал, доказывая, что достоин НХЛ. Вратарь вообще не в 20 лет раскрывается, а в 25 или 26. На одном таланте далеко не уедешь. Надо много работать, играть, пройти огонь и воду, дабы понять и прочувствовать свою игру.

Брызгалов и Набоков для НХЛ созрели в 24-26 лет. Сейчас наступает моё время. Общаясь с Тимми, я вижу, что ничего просто так не даётся. Ни в коем случае нельзя отчаиваться или что-то в этом роде. Надо верить в себя, в свою звезду и идти к намеченной цели, как к ней шёл все эти годы Томас. За одну лишь одарённость, если она не оттачивается работой, держать в команде тебя никто не станет. Томас – работяга», — говорил Антон об американском голкипере.

Что ж, чтобы полностью повторить путь Томаса, Худобину предстоит сделать последний шаг и выиграть финальную серию плей-офф. Там соперником «звёзд» будет победитель пары Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» (3-1).