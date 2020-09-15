В «Йокерите» не выявлено заражённых коронавирусом
Пресс-служба «Йокерита» сообщила об итогах тестирования команды на коронавирус после матча с «Нефтехимиком» (6:0), в составе которого у семи игроков были выявлены первично положительные результаты экспресс-теста на SARS-CoV-2.
«В понедельник команда прошла новые тесты на COVID-19. Все результаты были отрицательными. Команда продолжает 14-дневный карантин, который был назначен финской службой здравоохранения в прошлую пятницу», — говорится в заявлении клуба в «Твиттере».
Ранее стало известно, что четыре матча регулярного чемпионата КХЛ с участием «Йокерита», которые должны были состояться 15 сентября — с «Северсталью», 17-го — с «Металлургом», 19-го — с «Витязем», 21-го — с ЦСКА, перенесены на более поздний срок.
«Йокерит» сел на карантин. Будут перенесены ближайшие пять матчей команды
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