«Йокерит» сел на карантин. Будут перенесены ближайшие пять матчей команды

Финский «Йокерит» в официальном «твиттере» клуба сообщил, что хоккеисты команды помещены на 14-дневный карантин. Ближайшие пять матчей команды будут перенесены на поздний срок, в том числе и встреча с «Ак Барсом», которая должна была состояться 11 сентября. Руководство «шутов» объяснило это решение позицией властей Финляндии.
Ранее стало известно, что матч «Динамо» Рига — «Нефтехимик», который должен был состояться в пятницу, 11 сентября, также перенесён. По прилёте в Ригу хоккеисты «Нефтехимика» прошли обязательные экспресс-тесты на коронавирус. У семи игроков выявлены первично положительные результаты. Клубу было назначено расширенное исследование, которое позволит получить более точные результаты и принять дальнейшее решение о выездной серии команды
Перед вылетом в Ригу нижнекамский клуб провёл матч с «Йокеритом», который завершился победой финского коллектива со счётом 6:0.
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