СКА подпишет контракт с голкипером Михаилом Бердиным
СКА и ХК «Сочи» произвели обмен, информирует официальный сайт «армейцев». Петербургскому клубу перешли права на голкипера Михаила Бердина, «Сочи» получил права на шведского центрфорварда Оскара Стена. В ближайшее время с вратарём, вернувшимся из Северной Америки, СКА подпишет контракт до конца сезона-2020/2021.
Бердин в минувшем сезоне выступал за команду «Манитоба Мус» — фарм-клуб «Виннипега» в Американской хоккейной лиге. Россиянин провёл в регулярном чемпионате 42 матча, отражая 91% бросков при коэффициенте надёжности 2,89.
Ранее «Сочи» получил права на Бердина в результате обмена с ЦСКА. Согласно сделке столичному клубу перешли права на голкипера Ивана Просветова.
- 15 сентября 2020
-
18:50
-
18:42
-
17:50
-
17:44
-
17:09
-
16:41
-
16:30
-
15:41
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
14:01
-
13:43
-
13:16
-
12:59
-
12:45
-
11:50
-
11:17
-
11:00
-
10:35
-
10:16
-
10:01
-
09:45
-
09:31
-
09:16
-
09:00
-
08:52
-
08:43
-
08:23
-
08:11
-
08:00
-
07:39
-
07:25
-
07:17
Партнерский контент