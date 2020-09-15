СКА подпишет контракт с голкипером Михаилом Бердиным

СКА и ХК «Сочи» произвели обмен, информирует официальный сайт «армейцев». Петербургскому клубу перешли права на голкипера Михаила Бердина, «Сочи» получил права на шведского центрфорварда Оскара Стена. В ближайшее время с вратарём, вернувшимся из Северной Америки, СКА подпишет контракт до конца сезона-2020/2021.

Бердин в минувшем сезоне выступал за команду «Манитоба Мус» — фарм-клуб «Виннипега» в Американской хоккейной лиге. Россиянин провёл в регулярном чемпионате 42 матча, отражая 91% бросков при коэффициенте надёжности 2,89.

Ранее «Сочи» получил права на Бердина в результате обмена с ЦСКА. Согласно сделке столичному клубу перешли права на голкипера Ивана Просветова.