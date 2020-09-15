«Авангард» — СКА: Аскаров сменил Самонова в воротах после трёх пропущенных шайб

Омский «Авангард» и СКА в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Завершился первый период, счёт ─ 3:0 в пользу подопечных Боба Хартли.

На 16-й минуте первого периода команда гостей провела замену вратаря после третьей пропущенной шайбы. Александра Самонова в воротах СКА сменил Ярослав Аскаров.

Для 18-летнего Аскарова этот матч стал вторым в КХЛ. В лиге голкипер дебютировал в минувшем сезоне в матче регулярного чемпионата с ХК «Сочи» (4:2). Аскаров является победителем Кубка мира U17 в 2018 году, серебряным призёром ЮЧМ-2019.

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Первый этап нового сезона продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021-го, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.