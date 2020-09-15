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Голы Кравцова и Бэйлена помогли «Трактору» одолеть «Спартак» в гостях

Голы Кравцова и Бэйлена помогли «Трактору» одолеть «Спартак» в гостях
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе « ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Счёт на 10-й минуте первого периода открыл форвард «Трактора» Виталий Кравцов. В начале второго игрового отрезка Ник Бэйлен увеличил преимущество челябинского клуба. Итоговый счёт на 49-й минуте матча установил нападающий «Спартака» Роман Любимов в большинстве.

Это второй кряду проигрыш столичного клуба и четвёртый в сезоне. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится со СКА, а «Трактор» в гостях сыграет с «Витязем». Обе встречи состоятся 17 сентября.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2020, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Седлак) – 09:34' (5x5)   0:2 Бэйлен (Гика) – 25:08' (5x5)   1:2 Любимов (Рылов, Ганзл) – 48:38' (5x4)
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