36 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Тампу» во 2-м овертайме

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась 5-я встреча финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в этом матче во втором овертайме одержали номинальные гости игроки «Айлендерс» со счётом 2:1 и сократили отставание в серии – 2-3.

Cчёт в матче был в конце 1-го периода игроками «Айлендерс», отличился канадский защитник Райан Пуллок. Однако ответ на эту заброшенную шайбу в исполнении «Лайтнинг» не заставил себя долго ждать, уже на 4-й минуте 2-го периода равенство в счёте восстановил Виктор Хедман. Окончательный счёт встречи был установлен на 13-й минуте второго овертайма нападающим «Айлендерс» Джорданом Эберле.

Одним из героев встречи стал российский вратарь «островитян» Семён Варламов, отразивший 36 бросков из 37.

Российские представители «Тампы» Михаил Сергачёв и Никита Кучеров набранными очками не отметились, проведя на льду 30 минут 24 секунды и 36 минут 19 секунд и завершив встречу с показателями полезности «-1» и «0» соответственно.

Андрей Василевский, защищавший ворота «Лайтнинг», отразил 22 броска из 24.

Следующая игра между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится в пятницу, 18 сентября. Начало – в 3:00 мск.