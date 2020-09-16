Тротц — команде перед пятым матчем: давайте играть так, чтобы ни о чём не жалеть

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал, что говорил команде перед пятым матчем финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 2ОТ, 2-3).

«Перед матчем мы сказали: давайте повеселимся. Мы слишком упорно работали, давайте играть так, чтобы ни о чём не жалеть», — сказал Тротц на послематчевой пресс-конференции.

Во втором овертайме американский защитник «Тампы» Кевин Шаттенкирк пытался нанести бросок от синей линии, но случился кикс, в результате которого капитан «островитян» Андерс Ли моментально организовал контратаку, увенчавшуюся точным броском Джордана Эберле. До гола канадца «Тампа» не пропускала в дополнительных периодах на протяжении 176 минут и 10 секунд.