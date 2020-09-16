Бывший министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич стал генеральным директором минского «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба. Ранее функционер занимал пост председателя наблюдательного совета клуба.

Нового руководителя коллективу клуба представил председатель Центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко, отметив, что назначение Шуневича в сложившейся ситуации является наиболее логичным шагом, поскольку именно при нём была определена новая философия клуба, направленная на воспитание нового поколения лидеров «Динамо».

В должности руководителя «Динамо» Шуневич сменил Дмитрия Баскова, занимавшего пост гендиректора «зубров» с 2018 по 2020 год. Теперь он глава Федерации хоккея Беларуси. Кроме того, накануне Басков возглавил наблюдательный совет минского клуба.