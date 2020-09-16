Барри Тротц объяснил, почему решил сыграть в семь защитников и 11 нападающих
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после победы в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 2ОТ, 2-3) объяснил, почему решил сыграть в семь защитников и 11 нападающих вместо традиционной схемы «6+12».
«Мы посчитали, что есть смысл снизить нагрузку на игроков обороны. В то же время наши лучшие форварды получили шанс сыграть больше. По счастью, у нас есть хоккеисты, которые способны безболезненно влиться в состав после длительного перерыва, подобно Джонни Бойчаку. И есть игроки, добавляющие гибкости тройкам нападения, такие как Дерик Брассар, который может сыграть и в центре, и на любом фланге», – цитирует Тротца пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Появилось фото ушиба Бойчака, заблокировавшего бросок Кучерова со скоростью 170 км/ч
- 16 сентября 2020
-
13:10
-
12:38
-
12:25
-
11:46
-
11:30
-
11:01
-
10:52
-
10:46
-
10:31
-
10:15
-
09:47
-
09:30
-
09:11
-
09:00
-
08:32
-
08:05
-
07:50
-
07:41
-
07:40
-
07:35
-
07:30
-
07:24
-
07:10
-
07:06
-
07:02
-
06:36
-
06:23
-
05:51
-
04:55
-
02:28
-
00:03
- 15 сентября 2020
-
23:53
-
23:27
-
23:11
-
23:07
Партнерский контент