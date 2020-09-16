Барри Тротц объяснил, почему решил сыграть в семь защитников и 11 нападающих

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после победы в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 2ОТ, 2-3) объяснил, почему решил сыграть в семь защитников и 11 нападающих вместо традиционной схемы «6+12».

«Мы посчитали, что есть смысл снизить нагрузку на игроков обороны. В то же время наши лучшие форварды получили шанс сыграть больше. По счастью, у нас есть хоккеисты, которые способны безболезненно влиться в состав после длительного перерыва, подобно Джонни Бойчаку. И есть игроки, добавляющие гибкости тройкам нападения, такие как Дерик Брассар, который может сыграть и в центре, и на любом фланге», – цитирует Тротца пресс-служба Национальной хоккейной лиги.