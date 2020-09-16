Канарейкин: если Худобин дойдёт до конца, тогда его признание будет абсолютным

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Фёдор Канарейкин прокомментировал успех своего бывшего хоккеиста голкипера «Даллас Старз» Антона Худобина, который помог клубу НХЛ выйти в финал Кубка Стэнли.
«Значит, так сходятся звёзды, значит, так работает команда. Это всё вкупе, это большая работа, это большой труд, который воплотился в это достижение. В 34 года Антону пришла пора признания, так как он и в сборной России, и в клубе никогда не был первым номером. Этот сезон даёт большой скачок его карьере. Важный момент: после такого плей-офф он сможет подписать гораздо более серьёзный контракт.
Самое главное, чтобы его нынешняя игра осталась с ним в будущем. Вообще, сперва надо закончить этот сезон, потому что выход в финал и победа в кубке Стэнли — это две разные ступени. Если он дойдёт до конца, тогда его признание будет абсолютным», — цитирует Канарейкина Sport24.
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