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Канарейкин: если Худобин дойдёт до конца, тогда его признание будет абсолютным

Канарейкин: если Худобин дойдёт до конца, тогда его признание будет абсолютным
Хоккей / НХЛ 0

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Фёдор Канарейкин прокомментировал успех своего бывшего хоккеиста голкипера «Даллас Старз» Антона Худобина, который помог клубу НХЛ выйти в финал Кубка Стэнли.

«Значит, так сходятся звёзды, значит, так работает команда. Это всё вкупе, это большая работа, это большой труд, который воплотился в это достижение. В 34 года Антону пришла пора признания, так как он и в сборной России, и в клубе никогда не был первым номером. Этот сезон даёт большой скачок его карьере. Важный момент: после такого плей-офф он сможет подписать гораздо более серьёзный контракт.

Самое главное, чтобы его нынешняя игра осталась с ним в будущем. Вообще, сперва надо закончить этот сезон, потому что выход в финал и победа в кубке Стэнли — это две разные ступени. Если он дойдёт до конца, тогда его признание будет абсолютным», — цитирует Канарейкина Sport24.

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