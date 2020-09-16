Московское «Динамо» одержало третью победу кряду, Яшкин оформил хет-трик

Московское «Динамо» одержало третью победу подряд, переиграв «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» и завершилась со счётом 4:2.



В середине первого периода Даниил Тарасов с передачи Вадима Шипачёва вывел динамовцев вперёд. За полторы минуты до окончания игрового отрезка Дмитрий Яшкин удвоил преимущество бело-голубых. Произошло это в момент, когда «Динамо» играло в меньшинстве. После ошибки голкипера новосибирского клуба Харри Сятери шайбу подхватил Шипачёв и отдал передачу Яшкину на пустые ворота. На старте второго периода Егор Миловзоров сократил отставание «Сибири» до минимума, а ещё через четыре минуты Виталий Меньшиков и вовсе сравнял счёт. В середине третьего периода Яшкин забросил свою вторую шайбу, вновь выведя динамовцев вперёд. В конце встречи он оформил хет-трик, забив свой третий гол в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что ранее «Динамо» одержало две победы кряду — над «Барысом» (5:4ОТ) и «Амуром» (4:2). На счету «Сибири» также два успеха подряд — в матчах с «Куньлунь Ред Стар» (5:4) и рижским «Динамо» (4:3 ОТ).