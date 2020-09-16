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Московское «Динамо» одержало третью победу кряду, Яшкин оформил хет-трик

Московское «Динамо» одержало третью победу кряду, Яшкин оформил хет-трик
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» одержало третью победу подряд, переиграв «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» и завершилась со счётом 4:2.

В середине первого периода Даниил Тарасов с передачи Вадима Шипачёва вывел динамовцев вперёд. За полторы минуты до окончания игрового отрезка Дмитрий Яшкин удвоил преимущество бело-голубых. Произошло это в момент, когда «Динамо» играло в меньшинстве. После ошибки голкипера новосибирского клуба Харри Сятери шайбу подхватил Шипачёв и отдал передачу Яшкину на пустые ворота. На старте второго периода Егор Миловзоров сократил отставание «Сибири» до минимума, а ещё через четыре минуты Виталий Меньшиков и вовсе сравнял счёт. В середине третьего периода Яшкин забросил свою вторую шайбу, вновь выведя динамовцев вперёд. В конце встречи он оформил хет-трик, забив свой третий гол в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что ранее «Динамо» одержало две победы кряду — над «Барысом» (5:4ОТ) и «Амуром» (4:2). На счету «Сибири» также два успеха подряд — в матчах с «Куньлунь Ред Стар» (5:4) и рижским «Динамо» (4:3 ОТ).

КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2020, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тарасов (Шипачёв) – 12:18' (5x5)   0:2 Яшкин (Шипачёв) – 18:35' (4x5)   1:2 Миловзоров (Ли) – 24:25' (5x5)   2:2 Меньшиков (Комаров, Санников) – 28:09' (5x5)   2:3 Яшкин (Хиетанен) – 51:09' (5x4)   2:4 Яшкин – 59:58' (en)
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