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«Миннесота» обменяла Стаала в «Баффало» на Юханссона

«Миннесота» обменяла Стаала в «Баффало» на Юханссона
Хоккей / НХЛ 0

«Миннесота Уайлд» обменяла канадского нападающего Эрика Стаала в «Баффало Сэйбрз» на шведского форварда Маркуса Юханссона.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Юханссон принял участие в 60 матчах, в которых записал в свой актив 9 голов и сделал 21 результативную передачу. Всего за карьеру НХЛ он провел 648 матчей, забросив 129 шайб и сделав 235 результативных передач.

Стаал в свою очередь в нынешнем сезоне НХЛ принял участие в 66 матчах, набрав 47 очков (19+28). Всего за карьеру в НХЛ Стаал провёл 1240 матчей, в которых записал в свой актив 436 голов и сделал 585 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» обменял 28-летнего американского нападающего Ника Бьюкстада в «Миннесоту Уайлд» на условный выбор на драфте 2021 года.

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