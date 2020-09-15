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Защитник Юнас Бродин подписал семилетний контракт с «Миннесотой»

Защитник Юнас Бродин подписал семилетний контракт с «Миннесотой»
Хоккей / НХЛ 0

Шведский защитник Юнас Бродин подписал новый контракт с «Миннесотой Уайлд», информирует официальный сайт американского клуба. Сообщается, что новое соглашение с хоккеистом рассчитано на семь лет, а его сумма составила $ 42 млн.

В минувшем регулярном чемпионате 27-летний защитник провёл 69 матчей и набрал 28 (2+26) очков при показателе полезности «+15» и 24 минутах штрафного времени. В плей-офф Бродин в четырёх встречах отдал две результативные передачи. В предварительном раунде «Миннесота» уступила в предварительном раунде «Ванкувер Кэнакс» со счётом 1-3.

Бродин был задрафтован американским клубом в 2011 году в первом раунде под общим 10-м номером. Всего в НХЛ он провёл за «Миннесоту» 555 матчей и набрал 146 (30+116) очков.

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