Герин — об обмене Стаала: для улучшения команды иногда нужны радикальные меры

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин прокомментировал обмен форварда Эрика Стаала в «Баффало Сэйбрз» на нападающего Маркуса Юханссона.
«Стаал положительно влиял на ребят в команде, но иногда перемены идут на пользу. Это часть процесса. Нам пора что-то менять. Нужно найти другой путь к успеху, и мы пытаемся это сделать. Мы пытаемся улучшить команду, для этого иногда нужно прибегать к радикальным мерам. Мы становимся немного моложе. Это другой подход.
Маркус – это скорость, это технические навыки, мы с нетерпением ждём, когда он присоединится к нашей команде. Я думаю, у него есть возможность раскрыться в качестве центрфорварда. В «Баффало» есть хороший первый центр Джек Айкел, иногда ему там не хватало возможностей. У нас они будут. Тренер Дин Эвасон знает его по «Вашингтону» и считает, что Маркус может быть сильным центром. Мы дадим ему шанс», – цитирует Герина пресс-служба НХЛ.
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