Источник: Овечкин будет просить у «Вашингтона» зарплату в размере $ 12 млн в год

Российский нападающий Александр Овечкин будет просить у «Вашингтон Кэпиталз» зарплату в размере $ 12 млн в год, информирует Russian Machine Never Breaks со ссылкой на источник, близкий к клубу.

Источник отмечает, что россиянин пока не решил, вести переговоры напрямую с руководством клуба или обратиться к агентству, как это сделал его партнёр по звену Никлас Бекстрём. Швед заключил с клубом соглашение на пять лет.

Овечкин хочет зарабатывать по новому соглашению с клубом $ 12 млн в год. Если это случится, то он обгонит Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» по этому показателю ($ 11,6) и станет самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ. На данный момент больше всех в НХЛ за год зарабатывает форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — $ 12,5 млн.