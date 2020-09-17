Источник: Овечкин будет просить у «Вашингтона» зарплату в размере $ 12 млн в год

Российский нападающий Александр Овечкин будет просить у «Вашингтон Кэпиталз» зарплату в размере $ 12 млн в год, информирует Russian Machine Never Breaks со ссылкой на источник, близкий к клубу.
Источник отмечает, что россиянин пока не решил, вести переговоры напрямую с руководством клуба или обратиться к агентству, как это сделал его партнёр по звену Никлас Бекстрём. Швед заключил с клубом соглашение на пять лет.
Овечкин хочет зарабатывать по новому соглашению с клубом $ 12 млн в год. Если это случится, то он обгонит Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» по этому показателю ($ 11,6) и станет самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ. На данный момент больше всех в НХЛ за год зарабатывает форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — $ 12,5 млн.
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