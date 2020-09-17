Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: Овечкин будет просить у «Вашингтона» зарплату в размере $ 12 млн в год

Источник: Овечкин будет просить у «Вашингтона» зарплату в размере $ 12 млн в год
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий Александр Овечкин будет просить у «Вашингтон Кэпиталз» зарплату в размере $ 12 млн в год, информирует Russian Machine Never Breaks со ссылкой на источник, близкий к клубу.

Источник отмечает, что россиянин пока не решил, вести переговоры напрямую с руководством клуба или обратиться к агентству, как это сделал его партнёр по звену Никлас Бекстрём. Швед заключил с клубом соглашение на пять лет.

Овечкин хочет зарабатывать по новому соглашению с клубом $ 12 млн в год. Если это случится, то он обгонит Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» по этому показателю ($ 11,6) и станет самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ. На данный момент больше всех в НХЛ за год зарабатывает форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — $ 12,5 млн.

Побить рекорд Гретцки, взять второй Кубок Стэнли и ОИ. Что ещё осталось сделать Овечкину
Звёздному российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину исполнилось 35 лет, но планов у него по-прежнему предостаточно.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020