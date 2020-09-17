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«Фрёлунда» изменит логотип. Клуб уберёт индейца с эмблемы

«Фрёлунда» изменит логотип. Клуб уберёт индейца с эмблемы
Хоккей / Прочие 0

«Фрёлунда» выступила с официальным заявлением по поводу изменения логотипа клуба. На официальном сайте шведской команды сообщается, что с эмблемы будет убрано изображение индейца, которое находилось там с 1995 года. «Фрёлунда» проведёт сезон-2020/2021 с прежним логотипом из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией коронавируса, в 2021 году руководство представит новую эмблему клуба.

История с изменением логотипа началась в начале июля на фоне ситуации в США. Многие считают, что изображение индейца на логотипе оскорбляет коренных американцев. Тогда в США проходили массовые выступления против расизма после убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда.

В минувшем сезоне шведский клуб в четвёртый раз в истории выиграл хоккейную Лигу чемпионов.

Шведская «Фрёлунда» может отказаться от логотипа с индейцем на фоне ситуации в США
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