Крылов: хочется более чёткого понимания, как функционирует судейство. Многое непонятно

Член совета директоров КХЛ, председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением на тему судейства в КХЛ.



«Считаю, что играть чемпионат нужно. Никто не знает, как быстро исчезнет коронавирус. Но если мы остановим чемпионат, то его уже не доиграем. Вся проблема с экспресс-тестами, которые принимает рижское «Динамо». Не будь этих тестов, всё было бы проще.

Кроме того хочется более чёткого понимания, как функционирует судейство. Как судьи премируются, наказываются, развиваются. Как подсчитывается их рейтинг. Я попросил Алексея Анисимова (главного арбитра КХЛ. – Прим. «Чемпионата») подготовить доклад на эту тему. Многое в ней непонятно», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.