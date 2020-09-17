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Крылов: хочется более чёткого понимания, как функционирует судейство. Многое непонятно

Крылов: хочется более чёткого понимания, как функционирует судейство. Многое непонятно
Хоккей / КХЛ 0

Член совета директоров КХЛ, председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением на тему судейства в КХЛ.

«Считаю, что играть чемпионат нужно. Никто не знает, как быстро исчезнет коронавирус. Но если мы остановим чемпионат, то его уже не доиграем. Вся проблема с экспресс-тестами, которые принимает рижское «Динамо». Не будь этих тестов, всё было бы проще.

Кроме того хочется более чёткого понимания, как функционирует судейство. Как судьи премируются, наказываются, развиваются. Как подсчитывается их рейтинг. Я попросил Алексея Анисимова (главного арбитра КХЛ. – Прим. «Чемпионата») подготовить доклад на эту тему. Многое в ней непонятно», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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