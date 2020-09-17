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11 легионеров попали в состав «Куньлуня» на матч с «Автомобилистом»

11 легионеров попали в состав «Куньлуня» на матч с «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» объявил состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с екатеринбургским «Автомобилистом». Игра пройдёт сегодня, 17 сентября, начало – в 19:00 мск.

В заявку китайского клуба включены 11 легионеров: Шимон Грубец, Джейк Челиос, Андрей Шустр, Сэм Лофквист, Хантер Шинкарук, Дэнни Кристо, Кейси Уэллмэн, Итан Уэрек, Алекс Рич, Давид Бондра и Гунарс Скворцовс. Для этих хоккеистов матч с «Автомобилистом» станет дебютным в сезоне.

«Куньлунь Ред Стар»:
Грубец (Шикин);
Челиос — Лофквист, Шинкарук — Уэллмэн — Кристо;
Стариков — Шустр, Монахов— Николишин — Шапорев;
Гимаев — Шахворостов, Бондра — Дугин — Уэрек;
Скворцовс – Рич – Максимов.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.

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