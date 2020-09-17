11 легионеров попали в состав «Куньлуня» на матч с «Автомобилистом»
«Куньлунь Ред Стар» объявил состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с екатеринбургским «Автомобилистом». Игра пройдёт сегодня, 17 сентября, начало – в 19:00 мск.
В заявку китайского клуба включены 11 легионеров: Шимон Грубец, Джейк Челиос, Андрей Шустр, Сэм Лофквист, Хантер Шинкарук, Дэнни Кристо, Кейси Уэллмэн, Итан Уэрек, Алекс Рич, Давид Бондра и Гунарс Скворцовс. Для этих хоккеистов матч с «Автомобилистом» станет дебютным в сезоне.
«Куньлунь Ред Стар»:
Грубец (Шикин);
Челиос — Лофквист, Шинкарук — Уэллмэн — Кристо;
Стариков — Шустр, Монахов— Николишин — Шапорев;
Гимаев — Шахворостов, Бондра — Дугин — Уэрек;
Скворцовс – Рич – Максимов.
- 17 сентября 2020
-
19:38
-
19:18
-
19:08
-
18:54
-
18:40
-
17:59
-
17:41
-
17:34
-
16:40
-
16:21
-
15:48
-
15:40
-
15:36
-
15:34
-
15:31
-
15:25
-
15:23
-
15:16
-
15:00
-
14:57
-
14:50
-
14:43
-
14:41
-
14:33
-
14:22
-
14:11
-
13:55
-
13:21
-
12:58
-
12:56
-
12:45
-
12:23
-
12:01
-
11:36
-
11:07
Партнерский контент