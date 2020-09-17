Гол Капустина в овертайме принёс «Северстали» победу в матче с «Торпедо»

Череповецкая «Северсталь» обыграла «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Андрея Разина.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Кирилл Капустин. Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Северстали» Егор Морозов, в его активе 2 (1+1) очка. Шайбы в составе «Торпедо» забросили Марк Марин, Дамир Жафяров и Энди Мили.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
У нижегородского клуба это третье поражение кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 20 сентября в гостях встретится с петербургским СКА, а «Северсталь» 22 сентября проведёт выездной матч с челябинским «Трактором».
- 17 сентября 2020
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