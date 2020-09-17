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Гол Капустина в овертайме принёс «Северстали» победу в матче с «Торпедо»

Гол Капустина в овертайме принёс «Северстали» победу в матче с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» обыграла «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Кирилл Капустин. Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Северстали» Егор Морозов, в его активе 2 (1+1) очка. Шайбы в составе «Торпедо» забросили Марк Марин, Дамир Жафяров и Энди Мили.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

У нижегородского клуба это третье поражение кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 20 сентября в гостях встретится с петербургским СКА, а «Северсталь» 22 сентября проведёт выездной матч с челябинским «Трактором».

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2020, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Морозов – 03:30' (5x5)   0:2 Вихарев (Гареев, Провольнев) – 12:26' (5x5)   1:2 Марин (Веряев, Орлов) – 13:48' (5x5)   2:2 Жафяров (Ручкин) – 50:39' (5x5)   3:2 Мили (Мишарин, Клус) – 55:32' (5x5)   3:3 Петунин (Вовченко, Кодола) – 56:36' (5x5)   3:4 Капустин (Виттасмяки, Морозов) – 64:54' (3x3)
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