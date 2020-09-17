Квартальнов: не удивляюсь игре Зарипова. Он мастер

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:1).

«Хороший матч. Первыми пропустили, опять удаление в чужой зоне, сыграли немного авантюрно. Хорошо сыграл соперник, знали, что они на ходу, но потом справились, боевая, хорошая и контактная игра получилась. Игра в большинстве? Конечно, рады, у нас есть большой потенциал, у нас два игрока из бригады большинства не играли, Кормье и Да Коста. Мы должны играть сильнее. Сегодня сработало, это хорошо.

Статус дерби? Не могу сказать, что это был плей-оффный матч. Было классическое дерби. Хорошая игра, здорово, что судьи давали играть, держали планку, чтобы была борьба, здорово, когда такая игра происходит.

Хованов? Много вопросов. Он будет играть, не забывайте, что он играл в молодёжной команде, это абсолютно другой уровень, понимаю ваши эмоции, но ему нужно время. Мы не можем бросать его под танки, под дерби, постепенно будем с ним работать, а вам нужно набраться терпения. У нас хорошая, конкурентоспособная команда, в нашей команде непросто, но, думаю, он способен это сделать.

Галиев – Зарипов? Если статистику посмотреть, они забивали во всех матчах, они помогают здорово нам, поэтому ничего менять не будем. Не удивляюсь игре Зарипова. Несмотря на возраст, он мастер, играет с партнёрами, быстрота с годами не приходит, такие вещи успокаивают, забил хороший гол, игра перевернулась.

График у нас сломался немного, но он такой нам и нужен был по некоторым командным моментам», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.