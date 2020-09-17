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4 очка Зарипова помогли «Ак Барсу» обыграть «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»

4 очка Зарипова помогли «Ак Барсу» обыграть «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Главным героем встречи стал капитан казанского клуба Данис Зарипов, в активе которого 4 (2+2) очка. Дважды Зарипову ассистировал Станислав Галиев, который в этой встрече забил один гол. Единственную шайбу в составе «Салавата» забросил Теэму Хартикайнен.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, клуб из Татарстана одержал четвёртую победу кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 20 сентября дома встретится с ХК «Сочи», а «Салават Юлаев» 19 сентября проведёт выездной матч с китайским «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2020, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хартикайнен (Гранлунд, Маннинен) – 07:57' (5x4)   1:1 Доус (Петров, Зарипов) – 14:27' (5x4)   2:1 Зарипов (Галиев) – 22:11' (5x5)   3:1 Зарипов (Галиев) – 47:50' (5x5)   4:1 Галиев (Педан, Зарипов) – 51:14' (5x3)
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