4 очка Зарипова помогли «Ак Барсу» обыграть «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Главным героем встречи стал капитан казанского клуба Данис Зарипов, в активе которого 4 (2+2) очка. Дважды Зарипову ассистировал Станислав Галиев, который в этой встрече забил один гол. Единственную шайбу в составе «Салавата» забросил Теэму Хартикайнен.

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Таким образом, клуб из Татарстана одержал четвёртую победу кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 20 сентября дома встретится с ХК «Сочи», а «Салават Юлаев» 19 сентября проведёт выездной матч с китайским «Куньлунь Ред Стар».