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«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли

«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 2:1.

Счёт на четвёртой минуте открыли «Айлендерс» — отличился Девон Тэйвз с передач Андерса Ли и Мэтью Барзала. «Тампа» сравняла спустя всего две минуты: шайбу забросил Виктор Хедман, а ассистировал российский форвард Никита Кучеров. Благодаря этому ассисту он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров текущего плей-офф. Решающая шайба на счету Энтони Чирелли, забившего в овертайме. В качестве ассистента выступил россиянин Михаил Сергачёв.

Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Даллас Старз».

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 6-й матч
18 сентября 2020, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Тэйвз (Ли, Барзал) – 04:15' (5x5)   1:1 Хедман (Чернак, Кучеров) – 06:28' (5x5)   1:2 Чирелли (Гудроу, Киллорн) – 73:18' (5x5)
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