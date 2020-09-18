«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 2:1.

Счёт на четвёртой минуте открыли «Айлендерс» — отличился Девон Тэйвз с передач Андерса Ли и Мэтью Барзала. «Тампа» сравняла спустя всего две минуты: шайбу забросил Виктор Хедман, а ассистировал российский форвард Никита Кучеров. Благодаря этому ассисту он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров текущего плей-офф. Решающая шайба на счету Энтони Чирелли, забившего в овертайме. В качестве ассистента выступил россиянин Михаил Сергачёв.

Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Даллас Старз».