Игроки «Тампы» коснулись Кубка Восточной конференции. Стэмкос появился на фотографировании

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли

После завершения матча состоялась церемония вручения Кубка Восточной конференции. Примечательно, что игроки «молний» не стали придерживаться приметы и коснулись трофея. На командном фотографировании появился и капитан команды Стивен Стэмкос, который на данный момент не провёл ещё ни одного матча в плей-офф.

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