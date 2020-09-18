Три российских игрока станут обладателями Кубка Стэнли в этом году

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли

В финале команда Джона Купера встретится с «Даллас Старз». Подопечные Рика Боунесса в финале Западной конференции сломили сопротивление «Вегас Голден Найтс» (4-1). Таким образом, совершенно точно три российских игрока станут обладателями Кубка Стэнли в этом году.

На Востоке выиграть кубок могут три представителя «Тампы» — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. На Западе вышли в финал голкипер «Далласа» Антон Худобин и нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов.