Кучеров вышел на 9-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Благодаря этому он переместился на девятое место среди российских игроков по очкам в плей-офф НХЛ, превзойдя результат Александра Могильного (86 очков в 124 матчах). В активе Никиты 87 (35+52) очков в 84 матчах.

Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (176 очков в 183 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (169 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Александр Овечкин (131 очко в 136 матчах). Следующей целью для Кучерова является результат Сергея Гончара (90 баллов в 141 встрече).