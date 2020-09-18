Сдержанная реакция Джона Купера на победный гол «Тампы» в финале Восточной конференции

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли.

Решающая шайба — на счету Энтони Чирелли, который отличился в овертайме. В качестве ассистентов выступили Баркли Гудроу и Алекс Киллорн. В финале команда Джона Купера встретится с «Даллас Старз». Канадский специалист очень сдержанно отреагировал на решающий гол.

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Подопечные Рика Боунесса в финале Западной конференции сломили сопротивление «Вегас Голден Найтс» (4-1). Таким образом, совершенно точно три российских игрока станут обладателями Кубка Стэнли в этом году.