В Омске заложили капсулу времени новой арены

В Омске состоялась торжественная церемония, на которой в основание новой арены была заложена капсула времени, сообщает корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В торжественном мероприятии приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, председатель правления «Газпрома» Александр Дюков, губернатор Омской области Александр Бурков. Таким образом был дан старт активной фазе строительства спорткомплекса.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, возведение новой хоккейной площадки началось 1 июня в рамках государственно-частного партнёрства – между правительством России, «Газпром нефтью» и правительством Омской области. Стоимость проекта — около 12 млрд рублей.

Омская арена станет одним из самых современных спортивных сооружений в стране. Зрительская чаша спроектирована по стандарту НХЛ. Само здание будет шестиэтажным, проектная вместимость — 12 тыс. болельщиков. Завершить стройку планируется к осени 2022 года.