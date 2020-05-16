Новый стадион в Омске обязательно построят. Вопреки всем вбросам и назло хейтерам

Строительство новой арены в Омске – тема, вызывающая у людей, знающих о проблемах «Авангарда» с домашним стадионом, самые разные эмоции. Есть те, кому, по большому счёту, всё равно – ну, построят и построят, не построят – так тому и быть, ничего не поменяется.

Находятся сочувствующие болельщикам «ястребов», понимающие, что, как минимум, очень печально, когда любимую команду увозят за несколько тысяч километров из родного города. Особенно, когда хоккей в этом городе – едва ли не главное развлечение и основной способ проведения досуга для тысяч жителей.

Но много тех, кто вполне искренне надеется, что проект возведения в Омске нового стадиона не будет доведён до конца. Это либо сами омичи, далёкие от хоккея и выступающие резко против строительства непонятного и не нужного, по их мнению, сооружения. Их позиция проста: отдайте лучше эти деньги врачам/учителям/прочим бюджетникам, сделайте дороги, приведите в порядок парки и так далее…Словом, типичная позиция жителей провинциального города, свято верящих, что средства, тратящиеся на спортивные команды, каким-то образом могут быть перенаправлены из бюджета на социальные нужды.

«Арену-Омск» ровняют с землёй. Это снос символа жадности и памятника неудач Жутковатое, но приятное зрелище для омичей.

Желают неудачи новой арене в Омске так же многочисленные хейтеры «Авангарда» из числа поклонников других команд. А как же без них у одного из самых популярных клубов страны? «Ястребов» многие любят, но многие и ненавидят по самым разным причинам. И конфуз с домашней ареной – отличный повод для злорадств и подтруниваний, актуальность которого со временем терять совсем не хочется. Как говорится, у соседа корова сдохла – мелочь, а приятно.

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Спекуляции на тему, что «Авангард» увезли из Омска навсегда и кинули болельщиков «ястребов», оказались очень живучими и будут, очевидно,



сопровождать весь процесс строительства нового стадиона. И не важно, что происходит на самом деле, и какова официальная позиция руководителей «ястребов» по этому вопросу. Оперативный снос старого здания, опубликованный проект внешнего и внутреннего обустройства новой арены, чётко обозначенные сроки строительства, привязка стадиона к МЧМ-2023 – всё это не берётся во внимание, когда речь заходит о беспощадном троллинге.



Но ладно бы только троллинг – разборки болельщиков в интернете и всякого рода подколы ни на что особо не влияют и мнение общественное не формируют. Другое дело – публикации в средствах массовой информации, намекающие, что большой хоккей Омск покинул навсегда.

Источник: новый стадион в Омске могут недостроить из-за коронавируса

Вообще, достаточно странно, что связать коронавирус с потенциальным сворачиванием омского строительства додумались только сейчас, спустя два месяца после начала пандемии. Хотя момент для откровенного вброса был выбран верно: финансовые проблемы крупных госкорпораций из-за эпидемии очевидны, а тут ещё и в Омске на строительную площадку даже техника не выходит, да и обнадёживающих официальных сообщений от клуба давненько не было. Самое время подбросить дровишек в огонь!

Стоит заметить, что подобного рода заметки появляются, как правило, в местных СМИ и неизменно попадают на благодатную почву. Удивительного здесь ничего нет: люди в Омске, где миллион проблем, помимо потери «Авангарда», ориентированы на негатив и давно не ждут ничего хорошего. Позитивные новости, связанные с хоккейной командой, встречаются ими в лучшем случае с недоверием, а в худшем – с откровенной злобой. Причины описаны выше – народ не может смириться с тем, что в городе планируют строительство дорогущей арены и возвращение «зажравшихся миллионеров» (хоккеистов) на фоне разрухи в других социальных областях. И новости о якобы срыве этого строительства воспринимаются едва ли не с восторгом. Люди, увы, не вникают, из каких средств финансируется «Авангард» и возведение его нового дома, по старинке считая, что «ястребы» всё ещё сидят на дотациях из и без того худого областного бюджета.



Региональная пресса прекрасно знает, на какую информацию у читателей есть спрос, и грамотно работает по аудитории. Собирает клики и поднимает цитируемость, отлично понимая, что столь резонансное заявление «источника» на животрепещущую тему быстро разлетится по всему интернету.



В то же время, если разобраться, вброс получился хоть и резонансным, но достаточно глупым. Во-первых, откуда омское издание взяло информацию, что компания «Газпромнефть» страдает от обвала цен на нефть и собирается надолго отложить возведение спортивного комплекса? Обоснование – «циркулируют слухи» — выглядит совсем неубедительным и бездоказательным. Во-вторых, какое отношение имеет инвестиционный аналитик Ринат Хасанов к «Авангарду» и строительству арены в Омске, чтобы ссылаться на его мнение?

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Более того, слова Хасанова выдают в нём человека, далёкого от истинного понимания ситуации. Он заявляет, о высокой вероятности того, что «Авангард» останется в Балашихе навсегда, но очевидно, что «ястребы» в Подмосковье на постоянной основе никому не нужны. Там нет никаких возможностей для роста, чужая аудитория и громадная конкуренция с другими спортивными клубами из московского региона. «Авангард» интересует «Газпромнефть» исключительно как омский проект, ведь именно в этом городе находятся производственные мощности и активы предприятия. Кроме того, босс «ястребов» Александр Крылов в Балашихе и близко не сможет реализовать свои громадные амбиции, в которые входит и строительство суперсовременной арены, и развитие детско-юношеского хоккея, так что переезд «Авангарда» поближе к Москве не выгоден никому, вопреки расхожему мнению.



Также Хасанов говорит откровенно популистские вещи, направленные на доверчивую омскую публику. «Разумно было бы все-таки привести в порядок вовсе не старый СКК им. Блинова и для начала создать в Омске команду Высшей лиги. Не ставить наполеоновских планов, опираться на местные кадры», — заявляет кандидат экономических наук.



Но кто будет приводить в порядок СКК им. Блинова? «Газпромнефть»? Титульный спонсор омичей точно не будет этим заниматься. Правительство Омской области, выделяющее на «Авангард» копейки? В региональном бюджете на это попросту нет денег, особенно в сложившейся обстановке. Кроме того, старый стадион «ястребов» недавно проходил экспертизу, показавшую, что реанимировать его будет не намного дешевле, чем построить новый стадион. И, кстати, для какого такого начала создавать в Омске команду Высшей лиги? Можно подумать, что речь идёт о регионе без богатейшего хоккейного бэкграунда, которому нужно с нуля прикармливать публику к новому контенту.

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Как ни крути, заявление Хасанова выглядит откровенным бредом, но его природа, повторюсь, вполне понятна. А люди, в большинстве своём, не в состоянии проанализировать сказанное, и предпочитают слепо доверяться написанному в СМИ.

Но хочется сказать, что новая арена в Омске всё-таки будет построена. Вопреки всем вбросам, спекуляциям и назло недоброжелателям. Конечно, у «Газпромнефти», как и у всех крупных предприятий, возникли определённые проблемы из-за пандемии, в том числе и со строительством стадиона. Собственно, благодаря карантину, затянулся выбор генерального подрядчика и, соответственно, немного перенеслось начало строительно-монтажных работ. Но на данный момент нет никаких сложностей с финансированием, проект прошёл госэкспертизу и готов выйти на финишную прямую. Заминка связана исключительно с преодолением коронавирусных козней, но мы видим, что жизнь в мире понемногу начинает оттаивать, а значит и старт большой омской стройки не за горами.



Новая «Арена-Омск» — серьёзный проект государственного уровня, на который уже выделены деньги из федерального бюджета. Он крепко привязан к МЧМ-2023, и уже создан оргкомитет турнира. Дело зашло слишком далеко и трудно представить, что всё это можно просто взять и заморозить, даже учитывая тяжёлую мировую ситуацию.



Так что стадион в Омске будет, пора всем с этим смириться. «Авангард» вернётся в родной город, который в начале 2023 года вместе с соседним Новосибирском примет крупнейшее молодёжное хоккейное соревнование. И другого уже не дано.