Крылов — о закладке капсулы: ещё один шаг на пути возвращения большого хоккея в Омск

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал заложение в основание новой арены в Омске капсулы времени.

«Сегодня мы делаем ещё один шаг на пути возвращения большого хоккея в Омск. Хоккей всегда был важной частью идентичности Омска, хоккей — это то, чем по праву гордятся омичи. Успехи нашей команды в КХЛ, её связь с болельщиками — всё это нужно, чтобы вовлекать в спорт как можно больше молодых ребят, чтобы у них перед глазами был живой пример работы над собой, преодоления себя.

Мы хотим, чтобы хоккей пришёл в школы, и надеемся, что правительство Омской области вместе с Министерством образования эту идею поддержат. Строительство новой арены — важный элемент в масштабной программе развития массового спорта под эгидой «Авангарда», которая должна стать примером не только для Омска, но и для всего Востока», — цитирует Крылова пресс-служба омского клуба.