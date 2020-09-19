Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Худобин оценил игру Василевского накануне финала Кубка Стэнли

Худобин оценил игру Василевского накануне финала Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал игру вратаря «Тампа-Бэй Лайтинг» Андрея Василевского перед началом финальной серии Кубка Стэнли.

«Здорово, конечно, что в финале сыграют два российских вратаря. Да и вообще в финале сыграют шесть наших ребят. Это тоже здорово. Знаю ли я Андрея? Конечно знаю. Мы с ним общались на чемпионате мира. Дружим ли? Не особо. Да и здесь, в «пузыре», не пересекались ещё. Стиль его игры… Это очень техничный, быстрый, ловкий, высокий вратарь, который хорошо передвигается на коньках и на щитках, читает игру. Хороший вратарь. Будет интересная серия», — приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.

В финальном матче Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Даллас Старз».

Три российских игрока станут обладателями Кубка Стэнли в этом году
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020