Худобин оценил игру Василевского накануне финала Кубка Стэнли
Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал игру вратаря «Тампа-Бэй Лайтинг» Андрея Василевского перед началом финальной серии Кубка Стэнли.
«Здорово, конечно, что в финале сыграют два российских вратаря. Да и вообще в финале сыграют шесть наших ребят. Это тоже здорово. Знаю ли я Андрея? Конечно знаю. Мы с ним общались на чемпионате мира. Дружим ли? Не особо. Да и здесь, в «пузыре», не пересекались ещё. Стиль его игры… Это очень техничный, быстрый, ловкий, высокий вратарь, который хорошо передвигается на коньках и на щитках, читает игру. Хороший вратарь. Будет интересная серия», — приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.
В финальном матче Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Даллас Старз».
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