Вайсфельд: скрытая аренда в КХЛ существует, и с ней надо бороться. Это нарушение закона

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о скрытой аренде в Континентальной хоккейной лиге.

«У меня чёткое мнение по этому вопросу: в пределах одной лиги аренду разрешать не стоит. Аренда игроков КХЛ может быть в ВХЛ, МХЛ, другие европейские чемпионаты… Это будет понятно. Но в пределах одной лиги — это же противоречит правилам соревнований! Соревнуются два клуба. И вдруг один другому отдаёт игроков. Тут хочешь-не хочешь, а постоянно будут возникать вопросы.

Но у меня главный вопрос к тем, кто берёт игроков в аренду: вам-то зачем это надо? Цель какая? Ведь туда, как правило, отдают молодых хоккеистов, которые пока не проходят в состав своей команды. Они пока ещё в том возрасте и состоянии, когда никого не спасут. В лучшем случае будут играть в третьем-четвёртом звене. Сиюминутных задач с ними не решишь. Если хотите результат в конкретном сезоне, лучше уж ветеранов набрать, а вообще, надо своих молодых наигрывать. За всё время таких аренд видел только одного молодого игрока, который перешел в другой клуб и стал там одним из лидеров. Это когда «Ак Барс» Кирилла Петрова отдал в «Югру».

Итак, ты берёшь молодого неопытного игрока. Весь сезон возишься с ним, рискуешь. Если он прогрессирует, то лёгкое пожатие руки — и твоя команда с ним расстается. Зачем тебе это нужно? Ты же работаешь на дядю! Не понимаю менеджеров, которые берут игроков в аренду.

Простой пример — Рига. Набрали игроков из «Автомобилиста», «Ярославля», и что толку? В плей-офф всё равно не попали. Лучше бы свою молодёжь наигрывали на перспективу! Я в Новокузнецке в самые тяжёлые времена, когда совсем некем было играть, и мы уже из школы пацанов в состав брали, в аренду ни одного человека не взял. Потому что с точки зрения строительства команды в этом нет ни малейшего смысла.

При этом мы знаем, что скрытая аренда существует, и с ней надо бороться, потому что это прямое нарушение закона. Это неуважение и к себе, и к лиге. Получается, мы голосуем за регламент, выходим за дверь и тут же начинаем друг друга обманывать, искать лазейки. Я категорически против аренды. Но если уж её нельзя ликвидировать, наказывайте людей, кто этим занимается. Или уж легализуйте», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».