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Крылов: скрытая аренда — обычай КХЛ, бороться с ней бессмысленно

Крылов: скрытая аренда — обычай КХЛ, бороться с ней бессмысленно
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о скрытой аренде в Континентальной хоккейной лиге. По словам функционера бороться с ней бессмысленно.

«Об аренде хоккеистов тоже много говорили. Я привёл пример — у меня базовое образование — питерский юрфак. У юристов есть мнение, что самый крепкий закон — это реализованный в законе обычай. Скрытую аренду можно назвать обычаем КХЛ. Мне кажется, бороться с этим бессмысленно. Считаю, принято грамотное решение, Чернышенко поручил создать рабочую группу, которая учтёт все интересы, в том числе тех людей, кто голосовал против аренды и сделает такой закон из этого обычая, который будут все выполнять», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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