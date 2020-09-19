Источник: в рижском «Динамо» выявлено 5 случаев заражения коронавирусом

В рижском «Динамо» были выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщает Sportacentrs. Положительные результаты тестов на COVID-19 как минимум у пяти членов клуба.
«Предоставим информацию позже. Наша команда сдала анализы, и теперь ждём результатов. Только после этого примем решение. Пока ничего не подтверждено. Впрочем, что есть случаи заражения, нам тоже понятно. Нам это ясно, и именно поэтому мы сейчас пытаемся понять, сколько их, как это произошло», — сказал председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис.
Стало известно, что пять матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Йокерита», которые должны были состояться 11 сентября (с «Ак Барсом»), 15-го (с «Северсталью»), 17-го (с «Металлургом»), 19-го (с «Витязем») и 21 сентября (с ЦСКА), перенесены на более поздний срок. Это произошло после того, как рижские тесты выявили коронавирус в «Нефтехимике», с которым перед этим играл «Йокерит».
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