Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА и «Магнитка» объявили составы на матч, Скотников встречу пропустит

ЦСКА и «Магнитка» объявили составы на матч, Скотников встречу пропустит
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА и магнитогорский «Металлург» объявили составы на матч. За магнитогорскую команду сегодня дебютируют Семён Кошелев и Данила Юров, сообщает пресс-служба клуба.

Пятёрки ЦСКА выглядят следующим образом:

  • Рыков — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Голдобин,
  • Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов,
  • Киселевич — Сергеев, Соркин — Андронов — Карнаухов,
  • Науменков, Попов — Светлаков — Лайпсик.

Место в воротах займёт Александр Шарыченков. В этом матче его сменщиком станет не Всеволод Скотников, а Матвей Киселёв.

Состав «Металлурга» на встречу:

  • Яковлев — Земчёнок, Карпов — Прохоркин — Чибисов,
  • Пашнин — Минулин, Песонен — Ламмикко — Бек,
  • Дронов — Хлыстов, Потехин — Нестрашил — Кошелев,
  • Антипин — Юров, Коробкин — Швырёв — Рожков.

В воротах матч начнёт Юхо Олкинуора, его сменщик — Глеб Носов.

Скотников — о дебюте в КХЛ: сначала потряхивало, но поймал первые броски и успокоился
«Хоккей без зрителей»: «Авангард» отдаст Кошелева в «Магнитку», получив права на Демченко
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020