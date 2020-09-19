ЦСКА и «Магнитка» объявили составы на матч, Скотников встречу пропустит

ЦСКА и магнитогорский «Металлург» объявили составы на матч. За магнитогорскую команду сегодня дебютируют Семён Кошелев и Данила Юров, сообщает пресс-служба клуба.



Пятёрки ЦСКА выглядят следующим образом:

Рыков — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Голдобин,

Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов,

Киселевич — Сергеев, Соркин — Андронов — Карнаухов,

Науменков, Попов — Светлаков — Лайпсик.

Место в воротах займёт Александр Шарыченков. В этом матче его сменщиком станет не Всеволод Скотников, а Матвей Киселёв.

Состав «Металлурга» на встречу:

Яковлев — Земчёнок, Карпов — Прохоркин — Чибисов,

Пашнин — Минулин, Песонен — Ламмикко — Бек,

Дронов — Хлыстов, Потехин — Нестрашил — Кошелев,

Антипин — Юров, Коробкин — Швырёв — Рожков.

В воротах матч начнёт Юхо Олкинуора, его сменщик — Глеб Носов.

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