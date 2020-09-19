ЦСКА и «Магнитка» объявили составы на матч, Скотников встречу пропустит
ЦСКА и магнитогорский «Металлург» объявили составы на матч. За магнитогорскую команду сегодня дебютируют Семён Кошелев и Данила Юров, сообщает пресс-служба клуба.
Пятёрки ЦСКА выглядят следующим образом:
- Рыков — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Голдобин,
- Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов,
- Киселевич — Сергеев, Соркин — Андронов — Карнаухов,
- Науменков, Попов — Светлаков — Лайпсик.
Место в воротах займёт Александр Шарыченков. В этом матче его сменщиком станет не Всеволод Скотников, а Матвей Киселёв.
Состав «Металлурга» на встречу:
- Яковлев — Земчёнок, Карпов — Прохоркин — Чибисов,
- Пашнин — Минулин, Песонен — Ламмикко — Бек,
- Дронов — Хлыстов, Потехин — Нестрашил — Кошелев,
- Антипин — Юров, Коробкин — Швырёв — Рожков.
В воротах матч начнёт Юхо Олкинуора, его сменщик — Глеб Носов.
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