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«Торпедо» объявило состав на выездную серию

«Торпедо» объявило состав на выездную серию
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» объявило состав на выездную серию, сообщается на официальном сайте команды.

Нижегородцам предстоит встретиться со СКА и рижским «Динамо».

На выездную серию отправилось 25 хоккеистов.

Вратари: Никита Серебряков, Андрей Тихомиров, Егор Синегубкин;

Защитники: Артём Аляев, Михаил Орлов, Марк Марин, Семён Ручкин, Брэйди Остин, Крис Уайдмэн, Георгий Мишарин, Никита Бобряшов;

Нападающие: Михаил Варнаков, Дамир Жафяров, Джастин Клус, Энди Миле, Андрей Белевич, Кирилл Ураков, Даниил Ильин, Денис Почивалов, Сергей Гончарук, Данил Воеводин, Андрей Никонов, Алексей Дробин, Семён Кизимов, Владимир Михасёнок.

Добавим, матч со СКА пройдёт 20 сентября, а с рижским «Динамо» — 22 сентября.

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