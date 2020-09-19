Демков: будем искать плюсы в переносе матча с «Локомотивом» — это пауза для отдыха

Нападающий минского «Динамо» Артём Демков рассказал о подготовке команды к матчу регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью».



«Перенос матча с «Локомотивом»? Все понимают ситуацию, которая сложилась. Жаль, что так получилось. К тому же были на победной волне. Но будем искать плюсы, пауза на отдых не помешает.



Нас поздравляли с победой на паспортном контроле в Шереметьево, в самолёте? Приятно, что за нами следят, интересуются и поздравляют с победами. Приятно, что выиграли на выезде, там всегда тяжелее играть. К тому же набрали четыре очка из четырех возможных. Настроение хорошее, все ребята горят желанием побеждать дальше.



В лиге все команды хорошего уровня, все матчи смотрят, все изучают друг друга вне зависимости от того, на каком месте идёт соперник. Может, нас теперь будут больше изучать. Тем интереснее.



«Сибирь»? Хорошая, быстрая команда, агрессивно действует в атаке, есть сильные легионеры. Будет тяжело и интересно. Готовимся соответствующе», — приводит слова Демкова пресс-служба клуба.

Встреча между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» перенесена