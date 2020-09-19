Никитин – о трёх нарушениях численного состава за матч у ЦСКА: наверное, затмение нашло

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал проигрыш в матче с магнитогорским «Металлургом».



«Всё по делу. Соперник больше хотел, больше создал, потому и выиграл матч. Может быть, мы все очки на выезде забрали и переоценили это событие.



Каким образом умудрились получить три удаления за нарушение численного состава? Нарушали. Не знаю. Наверное, затмение нашло. Разберёмся.



Юханссон пока реабилитируется. Не готов сказать, когда он появится», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, ЦСКА проиграл со счётом 2:4. Уже в середине первого периода нападающий ЦСКА Брендан Лайпсик вывел команду вперёд, забросив свою первую шайбу в сезоне. На 5-й минуте третьего периода «Металлург» сравнял счёт усилиями Андрея Нестрашила, однако спустя 35 секунд ЦСКА вновь вышел вперёд. Шайбу забросил Павел Карнаухов. Затем «Металлург» забросил три шайбы за три минуты усилиями Николая Прохоркина, Игоря Швырёва и Егора Яковлева.

«Металлург» обыграл ЦСКА, Шарыченков пропустил 4 шайбы за период