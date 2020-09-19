«Металлург» обыграл ЦСКА, Шарыченков пропустил 4 шайбы за период

Магнитогорский «Металлург» обыграл московский ЦСКА. Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 4:2.



В середине первого периода нападающий ЦСКА Брендан Лайпсик вывел команду вперёд — это его первая шайба в сезоне. На 5-й минуте третьего периода «Металлург» сравнял счёт усилиями Андрея Нестрашила, однако спустя 35 секунд ЦСКА вновь вышел вперёд. Шайбу забросил Павел Карнаухов. Затем «Металлург» забросил три шайбы за три минуты усилиями Николая Прохоркина, Игоря Швырёва и Егора Яковлева.

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Напомним, «армейцы» провели шесть встреч. В первом матче сезона ЦСКА уступил «Ак Барсу» во встрече за Кубок открытия (2:3 ОТ). Затем москвичи одержали победу в пяти матчах подряд: с «Сочи» (3:1), «Барысом» (3:1, 2:1 Б), «Сибирью» (2:1 Б) и «Амуром» (5:1). «Металлург» также сыграл шесть матчей и проиграл один — с «Авангардом» (0:4). На счету магнитогорцев пять побед: в матчах с «Куньлунем» (2:1), «Сочи» (6:0, 1:0 Б), «Амуром» (3:1) и «Торпедо» (3:1).