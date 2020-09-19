Воробьёв — об отмене матчей: все находимся в ситуации, когда не знаешь, что будет завтра

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с ЦСКА (4:2).



«Довольны сегодня командой по всем трём периодам. Даже когда проигрывали — 0:1, как минимум не были хуже. Сегодня можно сделать большой комплимент ребятам — как они работали, как готовились, как хотели выиграть.



Сегодня Шарыченков — молодец. Знаем, у ЦСКА не самые слабые игроки в обороне. В меньшинстве они здорово играют.



Как после первого, так и после второго периода говорил ребятам: «Продолжайте так же работать, так же играть, и удача улыбнётся нам». Она сначала нам улыбнулась, потом отвернулась. Но в конце концов мы дожали. Отрезки после забитого гола важны, но получилось, что Карнаухов бросил из-под защитника, здорово в девятку попал. Надо было продолжать дальше играть, что мы и сделали.



Отмену матча с «Йокеритом» не буду оценивать. Мы все в такой ситуации находимся, когда не знаешь, что будет завтра. Мы готовились к этому матчу, думали, что поедем. У нас было бы шесть матчей подряд через день, три из них — на выезде. Надо откровенно сказать, что мы немного вздохнули перед ЦСКА. Если бы приехали играть шестой матя за 11 дней, нам было бы не так просто», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

«Металлург» обыграл ЦСКА, Шарыченков пропустил 4 шайбы за период