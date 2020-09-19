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Андронов: удивили сами себя, потому что не сыграли в свой хоккей

Андронов: удивили сами себя, потому что не сыграли в свой хоккей
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал проигрыш в матче с «Металлургом» (2:4).

«Третий период абсолютно провалили. При счёте 2:1 должны были доводить матч до победы. Абсолютно провальный третий период сказался на результате, потому и проиграли.

Три удаления за нарушение численного состава ничем не объяснить. Наверное, в какой-то момент теряли концентрацию, из-за этого глупые удаления, неразбериха. Они ломают игру, и непонятно, как трактовать такие моменты.

Мы провалили начало первого периода, мало играли в нападении, поэтому нанесли всего три броска. Надо агрессивнее играть в нападении. «Магнитка» ничем не удивила, сыграла в свой хоккей. Мы удивили сами себя, потому что не сыграли в свой хоккей», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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