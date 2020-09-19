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Зито: готов выслушать любые предложения, но на большинство из них отвечу отказом

Зито: готов выслушать любые предложения, но на большинство из них отвечу отказом
Хоккей / НХЛ 0

Новый генеральный менеджер «Флорида Пантерз» Билл Зито поделился мыслями по поводу будущей трансферной кампании клуба.

«Нам нужно посмотреть на подбор игроков. Понять, кто может прибавить. Этим нам надо заняться. Нам нужно работать над тем, чтобы команда играла стабильно и сосредоточенно. Посмотрите на «Нью-Йорк Айлендерс» — они показывают всё, на что способны. У «Коламбус Блю Джекетс» это неплохо получается. Почему мы не можем последовать этому примеру? В этом случае мы начнём двигаться в правильном направлении.

Предложения об обмене? Я готов выслушать любые предложения, но на большинство из них отвечу отказом», — приводит слова Зито пресс-служба НХЛ.

55-летний Зито, бывший хоккейный агент, ранее занимал должность ассистента генерального менеджера «Коламбуса». В 2018 году он был генеральным менеджером сборной США на ЧМ в Дании.

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