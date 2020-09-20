29-летний Хэнли забил первый гол в финале Кубка Стэнли. Это его дебютная шайба в карьере

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа Бэй-Лайтнинг» и «Даллас Старз». На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:0 в пользу «Далласа».

Первую шайбу в решающей серии Национальной хоккейной лиги забросил защитник «Старз» Джоэль Хэнли с передачи Роопе Хинца. Для 29-летнего Хэнли этого гол стал первым за всё время карьеры в НХЛ. Ранее защиитник выступал за «Морнеаль Канадиенс» и «Аризона Койотис», в «Далласе» Хэнли играет с 2018 года. В текущем розыгрыше плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в восьми матчах.

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В последний раз «Даллас» играл в финале Кубка Стэнли в 2000 году, тогда «звёзды» уступили в серии «Нью-Джерси Дэвилз». «Тампа» в финале 2015 года уступила «Чикаго».