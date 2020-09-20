«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 4:1.
Счёт в матче открыл 29-летний защитник «Старз» Джоэль Хэнли — это его первая шайба в Национальной хоккейной лиги. На 13-й минуте «Тампа» ответила голом Янни Гурда. Во втором периоде Джейми Олексяк вноввь вывел «Даллас» вперёд, голевую передачу на него отдал российский нападающий Александр Радулов, набрав первое «русское» очко в финальной серии. Третья шайба на счету финского форварда Йоэля Кивиранты. Четвёртый гол — на счету Джейсона Дикинсона, поразившего пустые ворота.
Следующий матч между «Тампой» и «Далласом» состоится 22 сентября. Стартовая сирена прозвучит в 3:00 мск.
- 20 сентября 2020
-
05:23
-
05:16
-
05:10
-
05:05
-
04:58
-
04:39
-
04:30
-
03:58
-
03:02
- 19 сентября 2020
-
23:58
-
23:49
-
23:35
-
23:18
-
22:59
-
22:43
-
22:19
-
21:58
-
21:39
-
21:21
-
20:52
-
20:30
-
20:28
-
20:15
-
20:07
-
20:01
-
19:56
-
19:48
-
19:40
-
19:35
-
19:15
-
19:07
-
18:39
-
18:20
-
17:55
-
17:43