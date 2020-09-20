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«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли

«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 4:1.

Счёт в матче открыл 29-летний защитник «Старз» Джоэль Хэнли — это его первая шайба в Национальной хоккейной лиги. На 13-й минуте «Тампа» ответила голом Янни Гурда. Во втором периоде Джейми Олексяк вноввь вывел «Даллас» вперёд, голевую передачу на него отдал российский нападающий Александр Радулов, набрав первое «русское» очко в финальной серии. Третья шайба на счету финского форварда Йоэля Кивиранты. Четвёртый гол — на счету Джейсона Дикинсона, поразившего пустые ворота.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 1-й матч
20 сентября 2020, воскресенье. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хэнли (Хинц) – 05:40' (5x5)   1:1 Гурд (Коулман, Гудроу) – 12:32' (5x5)   1:2 Олексяк (А. Радулов, Хейсканен) – 32:30' (5x5)   1:3 Кивиранта (Линделль, Клингберг) – 39:32' (5x5)   1:4 Дикинсон (Комо, Янмарк) – 58:42' (en)

Следующий матч между «Тампой» и «Далласом» состоится 22 сентября. Стартовая сирена прозвучит в 3:00 мск.

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