«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 4:1.

Счёт в матче открыл 29-летний защитник «Старз» Джоэль Хэнли — это его первая шайба в Национальной хоккейной лиги. На 13-й минуте «Тампа» ответила голом Янни Гурда. Во втором периоде Джейми Олексяк вноввь вывел «Даллас» вперёд, голевую передачу на него отдал российский нападающий Александр Радулов, набрав первое «русское» очко в финальной серии. Третья шайба на счету финского форварда Йоэля Кивиранты. Четвёртый гол — на счету Джейсона Дикинсона, поразившего пустые ворота.

Следующий матч между «Тампой» и «Далласом» состоится 22 сентября. Стартовая сирена прозвучит в 3:00 мск.