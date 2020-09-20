Открывший счёт в финале Кубка Стэнли Джоэль Хэнли повторил достижение Фредерика Годро
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 4:1.
Первую шайбу в решающей серии Национальной хоккейной лиги забросил защитник «Старз» Джоэль Хэнли с передачи Роопе Хинца. Для 29-летнего Хэнли этого гол стал первым за всё время карьеры в НХЛ. Таким образом канадец повторил достижение форварда «Нэшвилл Предаторз» Фредерика Годро, который в 2017 году также впервые отличился в НХЛ уже на стадии финала плей-офф с «Питтсбург Пингвинз».
В последний раз «Даллас» играл в финале Кубка Стэнли в 2000 году, тогда «звёзды» уступили в серии «Нью-Джерси Дэвилз». «Тампа» в финале 2015 года уступила «Чикаго».
29-летний Хэнли забил первый гол в финале Кубка Стэнли. Это его дебютная шайба в карьере
- 20 сентября 2020
-
05:23
-
05:16
-
05:10
-
05:05
-
04:58
-
04:39
-
04:30
-
03:58
-
03:02
- 19 сентября 2020
-
23:58
-
23:49
-
23:35
-
23:18
-
22:59
-
22:43
-
22:19
-
21:58
-
21:39
-
21:21
-
20:52
-
20:30
-
20:28
-
20:15
-
20:07
-
20:01
-
19:56
-
19:48
-
19:40
-
19:35
-
19:15
-
19:07
-
18:39
-
18:20
-
17:55
-
17:43
Партнерский контент