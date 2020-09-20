Открывший счёт в финале Кубка Стэнли Джоэль Хэнли повторил достижение Фредерика Годро

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 4:1.

Первую шайбу в решающей серии Национальной хоккейной лиги забросил защитник «Старз» Джоэль Хэнли с передачи Роопе Хинца. Для 29-летнего Хэнли этого гол стал первым за всё время карьеры в НХЛ. Таким образом канадец повторил достижение форварда «Нэшвилл Предаторз» Фредерика Годро, который в 2017 году также впервые отличился в НХЛ уже на стадии финала плей-офф с «Питтсбург Пингвинз».

В последний раз «Даллас» играл в финале Кубка Стэнли в 2000 году, тогда «звёзды» уступили в серии «Нью-Джерси Дэвилз». «Тампа» в финале 2015 года уступила «Чикаго».